Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyişi sürüyor.

Kiev'in kuzeyine en yakın bölgelerden olan Obolon'da çok sayıda Rus takının olduğu görüntüler yer alıyor.

Bir Rus tankı, orada bulunan sivil bir aracı ezdi. Aracın sürücüsü sağ olarak çıktı.