Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 12:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus tankı sivil aracı ezdi
Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.
Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyişi sürüyor.
Kiev'in kuzeyine en yakın bölgelerden olan Obolon'da çok sayıda Rus takının olduğu görüntüler yer alıyor.
Bir Rus tankı, orada bulunan sivil bir aracı ezdi. Aracın sürücüsü sağ olarak çıktı.
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna
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