Birlik Komutanı Yuri Galushkin'e atfedilen açıklama şöyle:

"Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin.

Yaş sınırlaması yok. İnsanlara, kaydolurken sorun yaşarlarsa, sadece bu resmi tweet'e başvurmaları gerek"