Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. günü...

Rusya, Ukrayna saldırısında başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırırken, askeri araçlardan oluşan konvoy başkent Kiev istikametinde ilerliyor.

Kiev ve çevresindeki askeri araçların hareketliliği kameralar tarafından kaydedildi.

Rus askerlerden biri konvoyu kayda alan sabit kameraya müdahalede bulundu. Konvoyun görüntülenmesini engellemeye çalıştı.

Kiev'de son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor.

TASS haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus askeri Kiev'i batıdan kuşattı.

Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı.

Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Ukraynalılar Kiev'de sığınaklara toplandı.