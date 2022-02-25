Eski Almanya Başbakanı Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oldu.

Hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumaları da bulunuyordu.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.