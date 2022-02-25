Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Angela Merkel'in alışveriş esnasında cüzdanını çaldırdığı iddia edildi
[Fotoğraf:Reuters]
Bild gazetesinde yer alan habere göre, Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı.
Eski Almanya Başbakanı Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oldu.
Hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumaları da bulunuyordu.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: Alışveriş
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