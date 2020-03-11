Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yıkıntıların arasından ezan sesi yükseldi
İdlib'de ateşkesin ardından bir Suriyeli, Esed Rejimi'nin bombaladığı bir camiyi ziyaret etti. Kullanılamaz hale gelen caminin haline dayanamadı, yıkıntılar arasında ezan okudu.
Esed rejimi, okul, hastane, ibadethane gözetmedi her yeri bombaladı. Hedef aldığı camileri kullanılmaz hale getirdi. Ancak camiler yıkılsa da ezan sesini dindiremedi.
İdlib'de ateşkesin ardından Cebel el-Zaviye bölgesine gelen bir Suriyeli, bombalanan Zafra Camiini ziyaret etti. Ancak büyük bölümü kullanılmaz hale gelen caminin o haline dayanamadı. Önce caminin içinde gezindi, sonrasında ezan okudu.
Esed rejiminin saldırısının ardından ilk kez Zafra Camii'nden ezan sesi yükseldi.
O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım büyük beğeni aldı.
Etiketler: idlib ezan Esed RejimiSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 20:48
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