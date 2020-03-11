Esed rejimi, okul, hastane, ibadethane gözetmedi her yeri bombaladı. Hedef aldığı camileri kullanılmaz hale getirdi. Ancak camiler yıkılsa da ezan sesini dindiremedi.

İdlib'de ateşkesin ardından Cebel el-Zaviye bölgesine gelen bir Suriyeli, bombalanan Zafra Camiini ziyaret etti. Ancak büyük bölümü kullanılmaz hale gelen caminin o haline dayanamadı. Önce caminin içinde gezindi, sonrasında ezan okudu.

Esed rejiminin saldırısının ardından ilk kez Zafra Camii'nden ezan sesi yükseldi.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım büyük beğeni aldı.