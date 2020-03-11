Honduras Sağlık Bakanı Alba Consuelo Flores, İspanya'dan Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya gelen 42 yaşında bir hamile ile İsviçre'den San Pedro Sula'ya gelen 37 yaşında bir kadında virüs tespit edildiğini açıkladı.

Her iki kadının da Honduras vatandaşı olduğu kaydedildi.

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncellemişti.

Sitede, Covid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtilmişti.