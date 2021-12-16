Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:57Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Yer altı dünyasında rekor: 1306 bacaklı kırkayak keşfedildi
[Fotoğraf: Reuters]
Avustralyalı bilim insanları, bin 306 bacaklı kırkayak keşfetti. Bilim insanları bu keşifle bir rekora imza attı.
Avustralyalı bilim insanları, Batı Avustralya'da bir maden bölgesinde yerin yaklaşık 60 metre altında bin 306 bacaklı, soluk renkli ve 95 mm uzunluğunda bir kırkayak keşfetti.
Eumillipes Persephone bir kırkayak türü ve bilim insanları bu türden 4 tanesini inceledi.
Bin 306 bacak bir rekor
Araştırmalarına göre, yetişkin dişilerden birinin bin 306, diğerinin 998 bacağı bulunuyordu. İki yetişkin erkekten birinin 818, diğerinin ise 778 bacağı vardı.
Bin 306 bacaklı olan bu kırkayak dünyada bir ilk ve rekor.
Önceki rekor 750 bacaktı
400 milyon yıl önce var olan kırkayakların bugün yaklaşık 13 bin türü bulunuyor.
Önceki rekor, 750 bacaklı Illacme plenipes isimli bir California kırkayak türüydü.
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