Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında, Lübnan hükümetinin daveti üzerine bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Lübnan ziyareti sırasında sivil toplum temsilcileri ve dini liderlerle de bir araya gelecek olan Guterres, ayrıca Beyrut Limanı'ndaki patlamanın kurbanlarını anacak.

Guterres, Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krize ilişkin ise "Lübnanlı siyasi liderler bir araya gelme konusunda bunun son şans olduğunu anlayamazsa Lübnan'ın doğru yolu bulması mümkün değil." dedi.

Genel Sekreter Guterres 19-22 Aralık tarihlerinde Lübnan'a gidecek.