Kano Eyaleti Polis Komiseri Sama'ila Shuaibu Dikko, son iki haftada eyaletin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 245 çete üyesinin yakalandığını söyleyen Dikko, çetelere ait 12 motosiklet, 24 silah ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ile temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.