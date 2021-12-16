Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AP
Florida'nın atık sularında Omicron baskın varyant
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'de Florida'ya bağlı Orange County'de COVID-19'un Omicron varyantı atık sularda baskın varyant haline geldi.
ABD'de Florida'ya bağlı Orange County'de daha önce Omicron vakası bildirilmemesine rağmen atık sulardan alınan örneklerde Omicron'a rastlandı.
Orange County'de atık sulardan alınan örneklere göre Omicron Delta varyantını hızla geçti ve baskın varyant haline geldi.
Orange County Utilities sözcüsü Sarah Lux, atık su tesislerinden alınan örneklerin neredeyse yüzde 100'ünde COVID-19'un Omicron varyantı görüldüğünü söyledi.
Orange County Belediye Başkanı Jerry Demings, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, hastaneye yatışlarda Delta varyantının etkin olduğunu belirtmişti.
Etiketler: ABD Omicron Koronavirüs
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