Yeni Zelanda'da, Müslümanlara yönelik büyük bir terör saldırısı yaşandı. Müslüman nüfusu yüzde 1'i aşmayan Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İslamofobinin küresel bir tehdit olduğu gerçeği, Chrischurch'teki saldırıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Teröristin ilk hedefi El Nur Camii'di. Terörist, cuma namazı sırasında camiye gelerek gözünü kırpmadan 200 kişiye ateş açtı. 40'tan fazla kişi El Nur Camii'nde hayatını kaybetti.

Linwood Camii'ndeki saldırıda hayatını kaybedenlerle birlikte şehit sayısı 50'ye yükseldi.

TRT Haber, katliamın yaşandığı Christchurch kentinde terör saldırısına hedef olan camileri görüntüledi.

"Burası evinizdi, ama sizi koruyamadık"

Katliamdan bu yana terör ve ırkçılığa karşı anma programlarıyla tepkiler gösteriliyor. Yeni Zelanda gazetelerindeyse "bir şehir yas tutuyor" manşeti öne çıkıyor.

Yeni Zelanda halkı da yaşanan terör saldırısının şokunu atlatmaya çalışıyor. Yeni Zellandalılar terör saldırısının ardından günlerdir caminin önünde toplanarak camiye çiçekler ve notlar bırakıyor. Bu notlar arasında en çok dikkat çeken ise, "Burası evinizdi, ama sizi koruyamadık" mesajı.

"Herkes bu üzüntüyle mücadele etmeye çalışıyor"

Bir Yeni Zelandalı vatandaşların terör saldırısıyla ilgili kullandıkları ifadeler ise şöyle:

"Çok büyük bir mutsuzluk. İnsanlar böyle bir şey nasıl yapabilir anlayamıyorum. Bu biz değiliz. Bu olay bütün ülkeyi etkiledi. Ama gösterilen destekten büyük gurur duyuyorum."

"Gerçekten anlamak zor. Birkaç blok ötede oturuyorum ve her gün bisikletle buradan geçiyorum. Böyle bir şey olduğuna inanamıyorum, kimse de inanamıyor. Herkes bu üzüntüyle mücadele etmeye çalışıyor."

Müslümanlar endişeli

Müslümanlar, terör saldırısının ardından endişeli. Avustralya'dan katliam kurbanlarına ve Müslümanlara destek için Yeni Zelanda'ya gelen bir Müslüman, Avustralya'da politikacılar tarafından ırkçılığın körüklenmesinden rahatsızlık duyuyor. Irkçılığı halkın değil politikacıların körüklediğini söylüyor.

Yeni Zelanda'da yasal düzenlemeler ve sınırlara denetim geliyor

Yeni Zelanda, Müslümanlara yönelik saldırın ardından artık yeni bir döneme giriyor.

Yeni Zelanda Başbakanı, silah yasalarında yeni düzenlemeler olacağını, Avustralya ile aralarındaki sınır denetiminin artacağını açıkladı.

Haber: Esra Sayın

Kamera: Ensar Arvas