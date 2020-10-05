Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'daki vaka sayılarındaki düşüşün, virüsün kontrol altına alındığını gösterdiğini belirten Başbakan Jacinda Ardern, 7 Ekim'den itibaren, kentteki yasakların ülkenin geri kalanında olduğu gibi 1. kategoriye düşürüleceğini açıkladı.

Yeni Zelandalıların daha fazla serbestlik istediklerini bildiğini ancak virüse karşı tetikte olmaları gerektiğini vurgulayan Ardern, "Hepimiz daha fazla kısıtlamadan kaçınmak istiyoruz ancak 1. seviyede kalmak ve tetikte olmamız gerekiyor. Hastaysanız hemen test yaptırın, lütfen evde kalın" sözlerini kullandı.

Yurt dışından dönen bir kişide virüse rastlandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki testlerde ülke sınırları içinde virüse rastlanmazken, yurt dışından dönen 1 kişiye COVID-19 teşhisi konuldu.

Toplam 40 aktif vaka bulunduğunu ve bunların tamamının karantinada tutulduğunu açıklayan Bakanlık, hastanelerde COVID-19'lu hasta bulunmadığını kaydetti.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1855 kişiden, 1790'ı sağlığına kavuştu, 25 kişi hayatını kaybetti.