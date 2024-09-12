Yeni Zelanda'da istihbarat kuruluşlarının İsrail'e olası yardımının soruşturulması talep edildi

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, 3 avukat, İstihbarat ve Güvenlik Başmüfettişliğine konuya ilişkin mektup gönderdi.

Mektupta, Başmüfettiş Brendan Horsley'den Hükümet İletişim Güvenlik Bürosu (GCSB) ve Güvenlik İstihbarat Servisi (SIS) istihbaratının ABD aracılığıyla İsrail'e ulaşıp ulaşmadığının araştırılması talep edildi.

Horsley'e gönderilen mektupta "GCSB ve SIS'nin, Gazze'de olanlarla ilgili istihbarat paylaşan eylemlerinin Yeni Zelanda kanunlarını ve uygunluk standartlarını ihlal eden makul bir mesele olduğuna inanıyoruz" ifadesi kullanıldı. Mektupta, ülkenin "uluslararası suçlara yardım etme tehlikesinde olduğu" aktarıldı.

Mektuba taraf avukatlardan Treasa Dunworth, yaptığı açıklamada, taleplerinin "detaylı ve güvenilir kaynaklarla desteklendiğini" belirtti.

Dunworth, istihbarat birimlerine ait gizli bilgilere erişim olmaması nedeniyle bu soruşturmanın yapılması gerektiğini ifade etti.

İstihbarat ve Güvenlik Başmüfettişliği, Horsley'in talebi değerlendirdiğini açıkladı.