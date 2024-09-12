ABD'lilerin çoğu, yapay zekanın seçimlere ilişkin güvenilir bilgi sağlamadığını düşünüyor

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ve USAFacts tarafından 29 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılan ankette, bin 19 yetişkine yapay zeka destekli robotlara güvenip güvenmedikleri soruldu.

Katılımcıların büyük çoğunluğu iş ve kişisel hayatlarında yapay zeka destekli sohbet robotlarını ve arama motorlarını kullanıyor olmalarına karşın yapay zeka kullanımına ilişkin şüphelerin devam ettiği görüldü.

Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi, yapay zeka destekli araçların başkanlık seçimine ilişkin güvenilir ve gerçeklere dayalı bilgi sağlamadığını düşündüğünü belirtti.

Katılımcıların yalnızca yüzde 16'sı, yapay zekanın seçimler hakkında doğru bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracağı görüşünü ifade ederken yüzde 8'i ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotları tarafından üretilen seçim sonuçlarının gerçek bilgiye dayandığı kanaatini paylaştı.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 12'si, Google gibi yapay zeka destekli arama motorlarının seçimle ilgili bulgularının gerçek bilgiye dayandığına inandığını aktardı.