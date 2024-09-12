Güney Kore'de acil servis doktorlarının sayısı yüzde 40'tan fazla azaldı

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Tıp Profesörleri Konseyi tarafından yapılan ankette, ülkedeki 53 büyük eğitim hastanesinde geçen yıl 914 acil doktoru görev yaparken, bu yıl sayı 535'e düştü.

Acil servislerde görev alan stajyer doktor sayısı da 2023'te 386 iken ankette bu yıl 33 olarak kaydedildi.

Ankette, ülke genelindeki acil servis doktorlarının sayısında yüzde 40'tan fazla düşüş görülürken, Ulusal Tıp Profesörleri Konseyi, 7 hastanenin, acil bakım hizmetlerini kısmen askıya almayı değerlendirdiğine dikkati çekti.

Öte yandan, stajyer doktorların büyük bir kısmının, hükümetin doktor açığını gidermek amacıyla tıp fakültelerine giriş kotasını artırma planını protesto etmek için şubat ayından bu yana iş yerlerini terk ettiği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifa etmişti. İstifa eden yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı yollanmıştı.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifası nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti. Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.