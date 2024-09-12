DSÖ'den, katil İsrail'in saldırısında 6 BM personelinin öldürülmesine tepki

Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldürülmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

6 BM çalışanının öldürülmesini "korkunç derecede trajik" olarak niteleyen Ghebreyesus, "Gazze'deki gerçek dehşeti ve can kaybını hiçbir kelime yansıtamaz. Hastaneler, okullar ve barınaklar defalarca bombalandı. Bunun sonucunda siviller ve insani yardım görevlileri öldü" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, UNRWA için çalışan meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "6 meslektaşımızın daha kaybının acısını yaşıyoruz. Gazze'deki katliam durmalı. Ateşkes!" çağrısında bulundu.

İsrail, aynı okulu 5. kez vurdu

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Açıklamada, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu bildirilmişti.