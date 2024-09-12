Nijerya'da 1 milyon kişi sellerden etkilendi

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, Maiduguri'yi vuran son 30 yılın en kötü sel felaketinin ardından hükümet tarafından yapılan ön değerlendirmeye göre bir milyon kişinin etkilendiğini belirtti.

Sel nedeniyle yerinden edilenlere ziyarette bulunan Zulum, "Sel şehrin üçte birini kapladı ve bir milyondan fazla insanı etkiledi. Bu, çok yıkıcı bir durum" dedi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zulum, 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Zulum, hükümetin acil durumlara müdahale etmek için sağlık ekibi oluşturmayı planladığını, şu anda da selden etkilenen ailelere yiyecek ve para yardımı yapıldığını dile getirdi.