Katil İsrail’in Gazze’nin kuzey ve güneyine saldırılarında 5 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail güçlerinin, Cibaliye kampının El Fahura bölgesinde Sıyam ailesine ait bir evi vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananlar, kamptaki Kemal Advan Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Kaşko Caddesi'ne düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki El Bureyc kampının kuzeyindeki hava saldırılarında da çok sayıda ev yerle bir oldu. Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bir ev savaş uçağı ile vurulurken Sabra Mahallesi’ndeki evler de topçu saldırısının hedefi oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 84 Filistinli öldü, 95 bin 29 kişi yaralandı.