Parçalı Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2024 10:27

Ünlü müzisyen Jon Bon Jovi, intihara kalkışan kadını vazgeçirdi

Amerikalı ünlü müzisyen Jon Bon Jovi, ABD'nin Tennessee eyaletindeki köprüde intihar girişiminde bulunan kadını ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

Ünlü müzisyen Jon Bon Jovi, intihara kalkışan kadını vazgeçirdi

Nashville polisi, video çekmek için köprüde bulunduğu düşünülen Jovi'nin intihara kalkışan kadını ikna ettiği anların görüntülerini yayımladı.

Kayıtlarda Jovi ve yanındaki kadının, Tennessee'nin Nashville kentindeki yayaların kullanımına açık John Seigenthaler Köprüsü'nün korkuluklarında duran kadına doğru yaklaştıkları ve onunla kısa süre konuştukları görülüyor.

Bu konuşmanın ardından kadının korkuluklardan ayrılarak Jovi'ye sarılması ve olay yerinden uzaklaşması dikkati çekiyor.

Nashville polisinin X hesabından yapılan paylaşımda, kadını ikna ettiği için Jovi ve ekibinden övgüyle bahsedildi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 71,36 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Bakan Şimşek: Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi
12:27
Emlakta "doğrulanmış ilan" düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
12:25
Biden'a "Ukrayna'nın Amerikan silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına izin ver" çağrısı
12:28
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 9 binin üzerinde başvuruyu karara bağladı
12:18
Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda grev: Tüm uçuşlar iptal edildi
12:17
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Otellerin sahillerine yuva yapan caretta carettalara "5 yıldızlı" hassasiyet
Otellerin sahillerine yuva yapan caretta carettalara "5 yıldızlı" hassasiyet
FOTO FOKUS
Engelli oğlunu tasarladığı özel sehpa ile sokak sokak gezdiriyor
Engelli oğlunu tasarladığı özel sehpa ile sokak sokak gezdiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ