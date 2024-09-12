Parçalı Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2024 11:52

İsrail'in 342 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e çıktı

​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 118'e yükseldi.

İsrail'in 342 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 342 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 118'e, yaralı sayısının da 95 bin 125'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
ABD'lilerin çoğu, yapay zekanın seçimlere ilişkin güvenilir bilgi sağlamadığını düşünüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Bakan Şimşek: Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi
12:27
Emlakta "doğrulanmış ilan" düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
12:25
Biden'a "Ukrayna'nın Amerikan silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına izin ver" çağrısı
12:28
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 9 binin üzerinde başvuruyu karara bağladı
12:18
Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda grev: Tüm uçuşlar iptal edildi
12:17
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Otellerin sahillerine yuva yapan caretta carettalara "5 yıldızlı" hassasiyet
Otellerin sahillerine yuva yapan caretta carettalara "5 yıldızlı" hassasiyet
FOTO FOKUS
Engelli oğlunu tasarladığı özel sehpa ile sokak sokak gezdiriyor
Engelli oğlunu tasarladığı özel sehpa ile sokak sokak gezdiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ