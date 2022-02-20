Yeni Zelanda'da günlük vaka sayısı rekor seviyede
COVID-19 ile mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da, virüsün tespit edildiği günden bu yana ilk kez 2 bin 539 yeni vaka kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17'si yurt dışından dönenler olmak üzere son 24 saatte 2 bin 539 Yeni Zelandalının COVID-19 testi pozitif çıktı.
Ülkede virüsün tespit edildiği günden bu yana ilk kez bir günde 2 bin 539 yeni vaka kaydedilmiş oldu. Bundan önceki günlük en yüksek vaka sayısı, 1929 kişinin virüse yakalandığı 18 Şubat 2022'de kaydedilmişti.
COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 53'e yükselmişti
Yeni Zelanda'da, salgının başladığı günden bu yana 31 bin 87 kişi virüse yakalandı. COVID-19 sebebiyle toplam 53 kişi hayatını kaybetti.
Ülkedeki 14 bin 259 aktif vakadan 100 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde COVID-19'lu hasta bulunmuyor.
Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede COVID-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranı ise yüzde 95.
- 08:39
- 07:54
- 07:23
- 06:50
- 06:20