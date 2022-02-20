Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17'si yurt dışından dönenler olmak üzere son 24 saatte 2 bin 539 Yeni Zelandalının COVID-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede virüsün tespit edildiği günden bu yana ilk kez bir günde 2 bin 539 yeni vaka kaydedilmiş oldu. Bundan önceki günlük en yüksek vaka sayısı, 1929 kişinin virüse yakalandığı 18 Şubat 2022'de kaydedilmişti.

COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 53'e yükselmişti

Yeni Zelanda'da, salgının başladığı günden bu yana 31 bin 87 kişi virüse yakalandı. COVID-19 sebebiyle toplam 53 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki 14 bin 259 aktif vakadan 100 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde COVID-19'lu hasta bulunmuyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede COVID-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranı ise yüzde 95.