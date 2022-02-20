Melbourne Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Başbakan Scott Morrison, yaklaşık 700 gündür kapalı olan ülke sınırlarının, çift doz COVID-19 aşısı yaptıran ziyaretçilere yeniden açılacağını söyledi.

Yaklaşık 1,2 milyon kişinin Avustralya'ya gitmek için vize aldığını açıklayan Başbakan Morrison, sınırların açılacağı pazartesi günü ülkeye 56 uçağın ineceğini ve bunun sonraki günlerde artacağını belirtti:

"Dünyanın dört bir yanındaki turistlere mesajım şudur. Çantalarınızı toplayın ve hayal edebileceğiniz harika deneyimlerden birini yaşayın. Ve paranızı yanınızda getirmeyi unutmayın çünkü harcayacak çok yer bulacaksınız."

Ülke sınırları 2020 Mart sonunda kapatılmıştı

İlk COVID-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında, ülke sınırları Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki kişilere 2020 Mart sonunda kapatılmıştı.

Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerin uygulandığı ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık sınırlama getirilmişti.