Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin donanmasından bir geminin 17 Şubat’ta Arafura Denizi'nde Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8A Poseidon tipi savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tutmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Çin gemisini ‘‘pervasız ve sorumsuz’’ hareket etmekle suçlayan Morrison, lazer tutmanın uçağı devre dışı bırakarak uçaktaki tüm mürettebatın hayatını riske atan bir "gözdağı verme eylemi" olduğunu belirtti.

Konunun "diplomatik ve savunma kanalları" aracılığıyla doğrudan Çin ile gündeme getirileceğini belirten Morrison, "Bunu, yersiz bir yıldırma eyleminden başka bir şekilde göremiyorum ve Avustralya bu tür sindirme eylemlerini asla kabul etmeyecektir" diye konuştu.

Uçakta 10 personel bulunuyordu

Eylemi Çin ordusunun "zorbalık" örneği olarak tanımlayan Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton da "Bu hareket mürettebatın kör olmasına, ekipmanların zarar görmesine neden olabilirdi" dedi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait denizaltı tespiti için silah sistemleri ve sensörlerle donatılmış deniz devriye uçağı "Boeing P-8A Poseidon"un lazerle hedef alındığı sırada uçakta 10 personel bulunduğunu açıkladı.