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Dünya
AA 27.11.2023 17:55

Yeni Zelanda'da 2008'den sonra doğanlara "ömür boyu sigara satın alma yasağı" getiren yasaya iptal

Yeni Zelanda, Aralık 2022'de Meclis'ten geçen ve 2024'te uygulamaya konulması planlanan, 2008 sonrası doğanların yasal olarak sigara satın almasını ömür boyu engelleyen yasayı iptal edeceğini duyurdu.

Yeni Zelanda'da 2008'den sonra doğanlara "ömür boyu sigara satın alma yasağı" getiren yasaya iptal

News.com.au sitesinin haberine göre, Yeni Zelanda Ekonomi Bakanı Nicola Willis, söz konusu sigara yasağının, vergi kesintilerini fonlamak için iptal edileceğini bildirdi.

Willis, Newshub Nation programında yaptığı açıklamada, söz konusu yasağın hükümete yaklaşık 610 milyon dolara (1 milyar Yeni Zelanda doları) mal olacağını belirterek, kararın iptal edilmesinin vergi kesintilerini fonlamak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yasada, 2008 sonrası doğanlara yasal olarak sigara satışının ömür boyu yasaklanması, var olan sigara satıcılarının yüzde 90'ına satış yasağı getirilmesi ve sigaraların içindeki nikotin miktarının azaltılması öngörülüyordu.

Yeni Zelanda, Aralık 2022'de, 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak hiçbir zaman sigara alamamasını içeren yasa tasarısını kabul etmişti.

Yeni Zelanda radyosuna konuşan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, tasarının geri çekilmesinin kara borsadaki sigara satışlarını önleyeceğini ve marketlerin saldırıya uğramasını engelleyeceğini öne sürdü.

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