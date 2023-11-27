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Dünya
AA 27.11.2023 17:01

Hollanda'da seçimin galibi Wilders'ın koalisyon çalışması için görevlendirdiği isim istifa etti

Hollanda'da genel seçimin galibi İslam karşıtı Geert Wilders'ın, koalisyon seçeneklerini değerlendirmesi için atadığı Gom van Strien, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifasını sundu.

Hollanda'da seçimin galibi Wilders'ın koalisyon çalışması için görevlendirdiği isim istifa etti

Hollanda basınına göre, van Strien, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili hafta sonu çıkan haberlerin, üstlendiği göreve gölge düşürmesi nedeniyle istifa kararı aldı.

Van Strien'in daha önce çalıştığı Utrecht Üniversitesi ve UMC Utrecht Hastanesi, 2009'a kadar şirketin yöneticisi olan politikacıya karşı dolandırıcılık ve rüşvet suçlamasında bulunmuştu.

Hollanda'da en çok oyu alan partinin lideri, muhtemel koalisyon senaryoları hakkında incelemeler yapmak için deneyimli bir siyasetçiyi görevlendiriyor.

Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders da 22 Kasım'daki seçimde kazandığı zaferin ardından 24 Kasım'da yine kendi partisinden van Stiren'i görevlendirmişti.

Van Strien bugün, seçimden üçüncü çıkan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius ile görüşecekti.

Son duruma göre, Wilders'ın yeni birini ataması gerekiyor.

Aşırı sağcı Wilders'ın beklenmedik zaferi, zorlu koalisyon ihtimallerini beraberinde getirdi. Uzmanlar, Hollanda'ya hükümetin kurulmasının aylar süreceğini belirtiyor.

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