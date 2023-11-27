Gazze'de Sağlık Müdürü: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere yakıt ulaşmadı

Berş, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere tek bir litre yakıt ulaşmadığını" ifade eden Berş, hastanelere acil olarak yakıt tedarikinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bölgeye giden çok az miktarda yakıtın, kamplardaki su kuyularını çalıştırmak üzere UNRWA tarafından teslim alındığını aktaran Berş, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere 100 yatağın olduğu bir konteynerın ulaştığını, onun da Endonezya Hastanesi tarafından alındığını kaydetti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.