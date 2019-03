Dün akşam saatlerinde sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve WhatsApp’a erişimde sorun yaşandı.

Global seviyede yaşanan sorunun Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularına yapılan botnet saldırısı nedeniyle olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Canterbury kenti polisi, halkın kesinti için kendilerini aramasına isyan ederek, "Biliyoruz. Bizim Facebook ve Instagramımız da çalışmıyor. Maalesef bu konuda herhangi bir şey yapamayız çünkü onların merkezi Amerika'da ve biz de polisiz. Yani lütfen bizi bunun için aramayın. Lütfen ama lütfen." dedi.

We know. Our @facebook and @instagram haven’t been working either. Unfortunately we cannot do anything about this because, you know, they’re based in America and we’re the Police. So please don’t call us to report this. Pretty please.