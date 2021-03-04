Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Zelanda açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'nın Gisborne bölgesi açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından Tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesine 238 kilometre mesafede, okyanusta meydana geldi.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, 10 kilometre derinlikte oluşan şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Deprem Son Dakika Yeni Zelanda
Son Haberler
- 17:02
- 16:40
- 16:36
- 16:57
- 17:02
Sıradaki Haber
İran'la nükleer anlaşma gündeminde tansiyon düşüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz