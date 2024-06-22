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Dünya
AA 22.06.2024 23:34

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider hakkında tutuklama kararı

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein hakkında geçici tutuklama kararı çıktı.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider hakkında tutuklama kararı
[Fotograf: AFP]

Fransa'da aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon, X hesabından yaptığı açıklamada, Saha Eylemleri Koordinasyon Birimini (CCAT) yöneten Tein hakkındaki geçici tutuklama kararına tepki gösterdi.

Melenchon, Tein'in ailesinden 17 bin kilometre uzakta Mulhouse'da tutuklanmasının talep edildiğini aktararak, bu tutuklu yargılama kararıyla Tein'in haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini ve bunun "dramatik bir siyasi hata" olduğunu söyledi.

Yeni Kaledonya'da yaşayan Tein, 13 Mayıs'tan bu yana Ada’da yaşanan olayları düzenlemekle suçlanıyor.

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da 19 Haziran'da Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti

Noumea Savcılığı, bu kişilerin Ada'da haftalardır yaşanan olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını duyurmuştu.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

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