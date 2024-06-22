Gazzeliler enkaza kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 37 bine yakın kişi hayatını kaybederken bombaların hedefi olmaktan kurtulanları ise büyük sıkıntılar ve acılar bekliyor.

Zorla göç ettirilen, evleri yıkılan hatta kaldıkları sığınma merkezleri ve çadırlar dahi bombalanan Filistinliler, her şeye rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Enkaz ortasında kurulan çadırlar

Han Yunus'un doğu kesiminde yer alan Beni Suheyl beldesindeki Gazzeliler, yıkılan binaların enkazında kurdukları çadırlar ve kendilerine oluşturdukları insani şartlara uygun olmayan alanlarda barınmaya çalışıyor.

Evleri yıkılınca önce Refah'a göç eden ancak Refah'a da saldırılar başlayınca gidecek başka bir yerleri olmadığı için yaşadıkları yere geri dönmek zorunda kalan Filistinliler, burada hayat mücadelesini sürdürüyor.

Çamaşırlar enkaz arasına gerilen iplere asılarak kurutuluyor

Çocuklar enkazda bulunan küvet ve duşa kabin parçalarında yıkanırken, elde yıkanan çamaşırlar enkaz arasına gerilen iplere asılarak kurutuluyor.

Kendileri için oyun alanları oluşturmaya çalışan çocuklar ise enkazın arasında kurulan salıncaklarla eğlenmeye çalışıyor.

Gazzeli kadın, yaşlı ve çocuklar burada zor şartlar altında yaşama tutunurken bir taraftan da İsrail savaş uçaklarının sesi eksik olmuyor.

Göç ettikleri Refah'tan, yıkılan evlerinin enkazına döndüler

Filistinli kadın Ummu Fevzi, İsrail ordusunun, evlerini tamamen yıktığını, beldeyi ise tümüyle enkaza çevirdiğini söyledi.

İsrail'in bölgede yaşam emaresi bırakmadığını, insanları, kuşları, tüm canlıları öldürdüğünü dile getiren Ummu Fevzi, çok yoğun saldırılar nedeniyle önceleri İsrail'in "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah'a sığındıklarını, ancak oraya da saldırılar olunca geri dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"Evimizin enkazında yaşam mücadelesi veriyoruz"

Yaşadıkları binada önceden 7 ailenin barındığını, geri döndüklerinde gördükleri durum karşısında şaşkınlığa uğradıklarını söyleyen Ummu Fevzi, "Evimizin enkazında, İsrail'in tekrar saldırması endişesiyle, korku içinde yaşam mücadelesi veriyoruz." dedi.

Ummu Fevzi, her şeye rağmen dik duracaklarını ve topraklarında kalacaklarını vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.