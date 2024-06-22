Gazze'de 800 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı

Gazze'deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de çeşitli branşlardan yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına giremediği vurgulanırken, öğrencilerin sınava girememesinin "geleceklerini tehdit eden ciddi bir ihlal" olduğunun altı çizildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "kasıtlı olarak kadınları ve çocukları hedef aldığı" vurgulanan açıklamada, binlerce öğrenci ve eğitim çalışanının da öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de eğitim hizmeti veren yapıların, doğrudan ve dolaylı İsrail saldırıları nedeniyle, yüzde 85'inin kullanılamaz halde bulunduğu, savaşın bitmesinden sonra eğitim sürecinin yeniden başlamasında ciddi zorluklar yaşanacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) dün yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu" belirtilmişti.

Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, düzenlediği basın toplantısında, "Son saatlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastanede bir çocuğumuzu kaybettik." dedi.

Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye getirilen çocuklardan son bir hafta içinde 4'ünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Ebu Safiye, son iki hafta içinde de yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle 250 çocuğun hastaneye getirildiğini kaydetti.

Ebu Safiye, zorluklara ve İsrail tarafından sağlık ekipleri ve kurumlarının hedef alınmasına rağmen, özellikle enfeksiyon ve salgının yayılması ile Gazze'nin kuzeyini saran kıtlık ve ölümler karşısında her zaman Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.