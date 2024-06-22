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Dünya
AA 22.06.2024 18:20

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e saldırısı sonucu 3 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'de bir konutu güdümlü bombayla vurması sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'e saldırısı sonucu 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın güdümlü hava bombalarıyla Harkiv'i bir kez daha vurduğunu belirtti.

Saldırıda bir konutun vurulduğunu aktaran Zelenskiy, "Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Olay yerinde tüm servisler bulunuyor. Şu an itibarıyla 19 yaralı, 3 ölü var. Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın güdümlü bombalarla gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.​​​​​​​

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