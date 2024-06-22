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Dünya
AA 22.06.2024 15:59

Hastalanan şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği belirlendi

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ve Almanya'daki Neubrandenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesince ortaklaşa yürütülen araştırmada hastalanan şempanzelerin iyileşmek için iltihap sökücü ve antibiyotik özellikli bitkiler yediği gözlemlendi.

Hastalanan şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği belirlendi
[Fotograf: Reuters]

Oxford Üniversitesince, 8 ay boyunca Uganda'daki Budongo Ormanı'nda yaşayan iki şempanze grubu ve tükettikleri 13 bitki türü araştırıldı.

Bu bitkiler, Neubrandenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesince incelendiğinde iltihap sökücü ve antibiyotik özelliklerinin bulunduğu gözlendi.

Araştırma sonucu hastalık belirtisi gösteren şempanzelerin, iyileşmek için yaprak yeme ve kabuk çiğneme gibi davranışlar sergiledikleri ortaya konuldu.

Şempanzelerin parazitlerden kurtulmak amacıyla da yaprak yedikleri gözlemlenen araştırmada çalıların kabuklarındaki yumuşak dokuyu benzer rahatsızlıklarını iyileştirmek için çiğnedikleri tespit edildi.

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