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Dünya
AA 22.06.2024 14:28

İsrail, Gazze'de mülteci kampı ve bir mahelleye saldırdı: 42 kişi öldü

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne düzenlediği saldırılarda 42 kişi öldü.

Gazze'deki hükümet yetkililerinin basına yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, Şati Mülteci Kampı'nda 24 ve Tuffah Mahallesi'nde 18 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıkları, Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırılarında sivillere ait 7 evin doğrudan hedef alınarak bombalandığını, toplam 20 evin de saldırılardan büyük zarar gördüğünü aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentinde söz konusu saldırıların yapıldığı bölgelerin "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etti.

Hamas ise Şati saldırısına ilişkin açıklamasında "İsrail'in yerleşim alanlarını bombalandığını, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yeni bir katliam yaptığını" belirtti.

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