İngiltere'de Filistin için Oxford Circus trafiğe kapatıldı

Youth Demand isimli grup, İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını durdurması ve ateşkes çağrısı yapması taleplerini dikkate alması için "Engel olma" eylemleri yapmak amacıyla kentin Embankment bölgesinde bir araya geldi.

Embankment Gardens isimli parkta toplanan eylemcilere seslenen Gazze asıllı Hala isimli protestocu, Gazze'de kurban ve ramazan bayramlarının bombardıman altında geçtiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nda dağıtılan etlerin ihtiyaç sahiplerine yetmediğini anlatan Hala, "Herkesin aldığı etten yalnızca yarım ısırık yiyebildiğini düşünün. Bunu sadece çok az aile tadabildi. Gazze'nin kuzeyinde ise durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Gazze'nin güneyinde kurban edilen her 5-10 koyuna karşı kuzeyde 1 tane kesildi." diye konuştu.

Hala, Gazze'nin kuzeyinde kurulan yardım mutfaklarında sadece pilav pişirildiğini de belirterek pilavın yanına ikinci bir yemeği ise ekleyemediklerine dikkati çekti.

Bölgede koyun fiyatlarının da binlerce dolar olduğunun altını çizen Hala, "Kıtlığın boyutu artıyor. Çocuklar çok hızla kilo kaybediyor. Yetişkinler 20-30 kilo kaybediyor. Bunlar tamamen bilinçli yapılıyor. İşgalciler bizim açlıktan ölmemizi istiyor." dedi.

İsrail saldırılarında annesini ve bir bacağını kaybeden 15 yaşındaki Rafiq isimli bir çocuktan söz eden Hala, "Dünyanın bu çocuğa sahip çıkmasını beklerdik. Ancak son iki aydır Rafiq'in alabildiği tek yardım ağrıkesiciler oldu. Çünkü dünyada İngiltere de dahil hiçbir ülke Rafiq'i ameliyat etmiyor ve ona destek vermiyor. İngiltere'nin bugüne kadar Gazze'den aldığı hasta sayısı sıfır." ifadelerini kullandı.

Hala, İngiltere'de yaşayan Gazzelilerin aile birleşimi vizelerine başvurmalarına rağmen sonuç alamadığının da altını çizdi.

Konuşmanın ardından protestocular gruplara ayrılarak "engel olma" eylemi yaptıklarında ya da gözaltına alındıklarında sahip oldukları yasal hakların anlatıldığı brifingleri dinledi.

Grup dağıldıktan saatler sonra bir araya gelerek eylemini gerçekleştirdi

Yaklaşık 100 eylemci, çok sayıda gruplara ayrılarak parkı terk etti. Küçük polis grupları tarafından takip edilen eylemciler, kısa süre sonra dağılsa da saatler sonra kentin en turistik mekanlarından sayılan Oxford Circus'u trafiğe kapatarak eylemlerini gerçekleştirdi.

Youth Demand'den yapılan açıklamaya göre, ünlü Oxford Caddesi ve Regent Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan kavşağı trafiğe kapatan eylemciler, meşaleler yakarak "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen eylemcilerden Poppy Jabelman, "İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurmasını istiyoruz çünkü İngiltere'nin Filistin'de açlıktan ölen insanların ve mülteci kamplarının üzerine bomba yağarken İsrail'e satmaya devam etmesi dehşet verici." ifadesini kullandı.

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlere yönelik anketlerde birinci çıkan İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a da seslenen Jabelman, "Starmer yaşananları 'soykırım' olarak nitelemeyi reddediyor. İşçi Partisi daha önce görülmemiş biçimde bu seçimi kazanacak gibi görünüyor ama çocukların öldürülmesindeki işbirlikleri nedeniyle bu zaferi kutlayamazlar." değerlendirmesini yaptı.

Eylemci Violet Powell ise açıklamasında, "Ülkemiz bir soykırımın işbirlikçisi. Ülkenin en büyük iki partisi ise bir zulüm yaşandığını redderek İsrail'e silah satışının devamını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Youth Demand'in açıklamasına göre, eylem sonucunda hiçbir protestocu gözaltına alınmadı.

Önceki eylemde 10 kişi gözaltına alınmıştı

Youth Demand'in 1 Haziran'da düzenlediği protestoda polis, eylemcilerin kaldırımlardan yollara inmesini engellemiş, tüm ara sokakları ve alt geçitleri kapatarak eylemcilerin belirlenen alanın dışına çıkmasının önüne geçmişti.

Londra Metropolitan Polisi, eylemcilerin Londra'nın içinden geçen Thames Nehri'nin güneyinden kuzeyine geçmesini de gözaltı sebebi sayacağını açıklamıştı.

Eylemciler, trafiğe kapalı alanlar ve kaldırımlarda yaklaşık 1 saat kadar süren yürüyüşün ardından iki ayrı gruba bölünmüş, kısa süre sonra da kentin önemli caddelerinden York Road isimli caddeyi iki farklı noktadan trafiğe kapatmıştı.

Yapılan oturma eylemine müdahale eden polis 10 eylemciyi gözaltına almıştı.