ABD'de 2 ordu mensubu Gazze için vicdani ret haklarını kullanmayı talep etti

Amerikan yayın ağı "NBC News"ün özel haberine göre, ordu mensupları ABD'nin İsrail'e olan desteğine tepki gösterdi.

Hebert, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan ve ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind Receb'in hikayesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hind'in kızına benzediğini dile getiren Hebert, "Olanları desteklememek gerekiyor." dedi.

Hebert, ABD Hava Kuvvetlerinde İsrail'e silah sağlanan bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.

"Dünya akıllı telefonlarından binlerce masum sivilin katledilmesine tanık oluyor"

Bettancourt ise tanık olduğu görüntülere dayanamadığını belirterek, "Dünya akıllı telefonlarından binlerce masum sivilin katledilmesine tanık oluyor." diye konuştu.

Kendisi için dönüm noktasının ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakması olduğunu ifade eden Bettancourt, uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkenin ordusuna daha fazla hizmet edemeyeceğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını soykırım olarak tanımlayan ikili, ABD'nin İsrail'e desteğini daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini duyurdu.

ABD ordusunda vicdani ret hakkı talepleri ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendiriliyor.

ABD'de üst düzey bir yetkili Gazze nedeniyle istifa etmişti

ABD Dışişlerinde İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcısı görevinde bulunan Andrew Miller, Başkan Joe Biden’in İsrail’in Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa etti.

Miller’in işten ayrılması, Biden yönetiminde İsrail-Filistin politika yapımında rol alan en üst düzey bir yetkilinin istifası olarak dikkati çekti.

Biden yönetiminde Gazze politikasına tepki istifaları

ABD Dışişleri Bakanlığı "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi genel müdürü Josh Paul, Ekim 2023’te Biden’in Gazze politikalarına tepki için istifa eden ilk isim olarak öne çıkmıştı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline, ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Biden’in Gazze saldırılarına desteği nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

Ataması Biden tarafından yapılmış İçişleri Bakanlığı Personel Şefinin özel asistanı Lily Greenberg Call, 15 Mayıs’ta, Call’dan bir hafta önce de ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan Yahudi kökenli Binbaşı Harrison Mann de ABD’nin Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle istifa eden isimler arasına katılmıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell de 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.