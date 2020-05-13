Mehra Vaisi Muhammed Ali Yasir, ilde ilk COVID-19 vakasının görülmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümete bağlı Acil Durum Komitesinin toplantısında salgınla mücadele kapsamında bir dizi karar alındığını belirtti.

Yasir, alınan kararlar arasında perşembe gününden başlamak üzere 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ile dükkanların kapatılmasının yer aldığını kaydetti.

65 kişide koronavirüs tespit edildi

Vatandaşları alınan kararlara uymaya çağıran Yasir, Mehra'daki ilgili makamların tüm imkanlarını kullanarak salgınla mücadele edeceğini açıkladı.

Yemen Sağlık Bakanlığı, hükümetin kontrolündeki bölgelerde COVID-19 vaka sayısının 65'e, can kaybının 10'a çıktığını açıklamıştı.

Yemen'deki OCHA'dan COVID-19 açıklaması

Yemen'deki BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısında görülen hızlı artışın, salgının ülkede ilk tespit edildiği tarihten haftalar önce başladığını gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk vakanın tespit edildiği 10 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadar 35 vaka ve 7 can kaybı olduğu, 2 Mayıs'tan itibaren ise Aden, Lahiv, Taiz ve Hadramevt'teki yeni vakalarla bu sayının hızlı artış kaydettiği belirtildi.