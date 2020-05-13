WFP'nin Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, salgın sebebiyle Yemen'de gıda fiyatlarının arttığı ve bu durumun Yemen'deki birçok insanı olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Açıklamada, Yemenliler için can damarı niteliğinde olan insani yardımların devam etmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Yemen'de 10 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Yemen Sağlık Bakanlığı, hükümetin kontrolündeki bölgelerde COVID-19 vaka sayısının 65'e, can kaybının 10'a çıktığını açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya muhtaç

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.