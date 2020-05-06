Husilere bağlı Vakıflar ve İrşad Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sana'da dün COVID-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedilmesinin ardından başkentteki 10 mahallede 24 saat boyunca karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca halka "alınan tedbirlere tam olarak uymaları, geçici karantina boyunca evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmamaları" çağrısı yapıldı.

Sana'da dün ilk ölüm kaydedildi

Sana'daki bir otelde dün ölü bulunan Somalili bir göçmenin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Husiler, Zamar ilinde de dün COVID-19 vakaları görüldüğü söylenen bir köyü karantinaya almıştı.

Yemen hükümetine bağlı COVID-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi ve Husilerin açıklamalarına göre ülkede tespit edilen COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 4'e, vaka sayısı 22'ye yükseldi.