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Endonezya'da heyelan: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, Polewali Mandar bölgesine bağlı Kelapa Dua köyünde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
Jati, bazı ev ve araçların da hasar gördüğü heyelan bölgesinde hasar tespiti, kapanan yolların açılması ve temizlik çalışmalarının başladığını ifade edildi.
Tropikal iklime sahip olan Endonezya'da sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
Etiketler: heyelanSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 14:07
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