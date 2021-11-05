Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin sosyal medya hesabından Yemen'e ilişkin yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, şu ana kadar Yemen'deki hızlı müdahale mekanizması için gereken finansmanın sadece yüzde 18'inin toplandığı belirtildi.

Artan ihtiyaçlar karşısında, mekanizmanın ciddi bir finansman sıkıntısı çektiği belirtilirken, "Hızlı müdahale mekanizması, yeni yerlerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi binlerce aileye insani yardımların ulaşmasını sağladı." ifadeleri açıklamada yer aldı.

BM hızlı müdahale mekanizması için 38 milyon dolar talep etmişti

BM, 2021'in başlarında bağışçılardan Yemen'de bu yıl içinde 672 bin kişiye yardım etmek amacıyla hızlı müdahale mekanizmasını finanse etmek için 38 milyon dolar talep etmişti.

BM raporuna göre, Yemen'deki hızlı müdahale mekanizması, çocuklara, yaşlılara, yerlerinden edilenlere ve olağanüstü hallerde zor durumda bulunanlara insani yardım sağlıyor.