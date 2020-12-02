Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yemen'den BM'ye sivilleri koruma çağrısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Yemen ordusu, ülkede sivillerin hedef alındığı saldırıların durması için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçme çağrısı yaptı.
Yemen Ordu Sözcüsü Abduh Mucelli, Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan açıklamasında, Husilerin Taiz ve Hudeyde'deki son saldırılarını katliam olarak nitelendirdi.
Mucelli açıklamasında, "BM ile ilgili kurumların bu katliamların durması için her düzeyde harekete geçmesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sivilleri koruması gerekiyor" dedi.
Husilerin 29 Kasım'da Hudeyde ve 30 Kasım'da da Taiz'de düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler
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