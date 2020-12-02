Yemen Ordu Sözcüsü Abduh Mucelli, Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan açıklamasında, Husilerin Taiz ve Hudeyde'deki son saldırılarını katliam olarak nitelendirdi.

Mucelli açıklamasında, "BM ile ilgili kurumların bu katliamların durması için her düzeyde harekete geçmesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sivilleri koruması gerekiyor" dedi.

Husilerin 29 Kasım'da Hudeyde ve 30 Kasım'da da Taiz'de düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.