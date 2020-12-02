Başbakan Giuseppe Conte, İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nın resmen başladığını Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla duyurdu.

Conte paylaşımında, "Bugün 1 Aralık, resmen İtalya’nın G20 Dönem Başkanlığı başlıyor. Bizi bekleyen küresel zorluklara karşı yanıtlar vermeye ve yarının dünyasını bugünden inşa etmeye, çocuklarımıza daha iyi bir gezegen bırakmaya çağrıldık" açıklamasını yaptı.

Twitter paylaşımında ayrıca Roma'nın simge yapılarından Kolezyum önünde çekilmiş bir video mesaja da yer veren Conte, İtalya'nın dönem başkanlığının, insan, gezegen ve refah olmak üzere üç ayağa dayanacağını söyledi.

Gelecek yıl COVID-19 salgının sona ermiş olması temennisini de dile getiren İtalya Başbakanı, G20 Liderler Zirvesi'ni de 30-31 Ekim 2021'de başkent Roma'da düzenleyecekleri bilgisini verdi.