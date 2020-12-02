Roma'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na video bağlantısıyla katılan Muaytik, ülkesindeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın daha önce DEAŞ saldırısına maruz kaldığında pek çok yerden destek aldığını ancak, Nisan 2019'da darbeci general Halife Hafter ve milislerinin Trablus'a saldırısı sırasında bu durumun farklı geliştiğini ifade eden Muaytik, "Biz partnerlerimizi Libya'nın yasal hükümetini desteklemeye çağırdık. Türkiye olumlu yaklaştı. Sadece Türkiye'yi uluslararası alanda yanımızda ve yasal hükümeti desteklerken bulduk. Biz zor zamanımızda yanımızda duranlara müteşekkiriz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Muaytik, Türkiye ile Libya arasında askeri ve güvenlik alanlarından başlamak üzere ekonomiye dek ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.