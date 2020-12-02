Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 792 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 792 bin 299'a yükseldi.
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 109 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 21 bin 644'e çıktı.
COVID-19 vaka sayısı 2 bin 295 artışla 792 bin 299'a ulaştı.
Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 732 bin 531'i iyileşti.
Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 187 bini geçti.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
Son Haberler
- 00:38
- 00:16
- 00:10
- 23:45
- 23:52
Sıradaki Haber
Katar ile ABD arasında askeri deniz anlaşması imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz