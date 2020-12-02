Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 109 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 21 bin 644'e çıktı.

COVID-19 vaka sayısı 2 bin 295 artışla 792 bin 299'a ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 732 bin 531'i iyileşti.

Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 187 bini geçti.