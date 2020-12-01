ABD Adalet Bakanı William Barr, halen sonuçları hakkında tartışmaların sürdüğü başkanlık seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Amerikan AP haber ajansına konuşan Barr, "Bugüne kadar seçimlerde farklı bir sonuç ortaya çıkarabilecek düzeyde bir usulsüzlük görmedik" dedi.

Bakan Barr, ilgili federal birimlerin ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendilerine ulaşan tüm iddiaları incelediklerini, ancak şu ana dek önemli boyutta hile yapıldığına yönelik delil bulamadıklarını söyledi.

ABD'li bakan ayrıca, oy sayım makinelerine ilişkin hile iddialarının da araştırıldığını ve şu ana dek iddiaları destekleyecek bir delil bulamadıklarını anlattı.

"Barr, mülakatın ardından Beyaz Saray'a gitti"

Barr'ın seçimlerde hile yapıldığını savunan ve bu sebeple seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarının aksine yönde yaptığı açıklamalar Amerikan medyasında geniş yankı buldu.

Pek çok yayın organı, Barr'ın açıklamasının Trump'ın iddialarını geçersiz kılacak derecede önemli bir çıkış olduğunu savunurken, Barr'ın mülakatın ardından Beyaz Saray'a gittiği açıklandı.

Trump'ın Barr ile bir görüşme yapması beklenirken, Beyaz Saray'dan Adalet Bakanı'nın ziyaretine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.