Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da 8 bin 83 yeni vaka
[Fotoğraf: Depo Photos]
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 365 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 8 bin 83 yeni vaka tespit edildi.
Fransa'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 53 bin 506'ya çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 83 artışla 2 milyon 230 bin 571'e yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 605'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 639 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1748 artışla 164 bin 29'a ulaştı.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,8 oldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
Sıradaki Haber
Tunus'ta doktorlar genel greve gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz