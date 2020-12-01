Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Guterres: Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkımlar 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yetkililer tarafından Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkım ve el koymanın son 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin topraklarında genişleme ve yerleşim planlarının devam ettiğine dikkati çekti.
İsrail'in, genişleme ve yerleşim birimi planlarıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yetkililer tarafından Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkım ve el koymanın son 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.
Guterres, yalnızca iki devletli bir çözümün bölgeye sürdürülebilir barış getireceğini kaydetti.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Birleşmiş Milletler
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