ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmiyor, bir yandan da seçim sonrası hukuki süreç ve yeni çalışmaları için bağış kampanyaları düzenliyor.

Amerikan medyasında yer alan ve kamuya açık kaynaklara dayandırılan haberlerde, Trump'ın son bir ayda yaklaşık 170 milyon dolar bağış topladığı bilgisi verildi.

Bağışların bir bölümü hukuki süreçlere harcandı. Bir bölümü ise Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye aktarıldı. Bir bölümüyle de Trump'ın seçim kampanya ekibinin harcamaları yapıldı.

Bağışların ne kadarının Trump'ın bundan sonraki siyasi çalışmalarına harcanacağı konusunda ise net bir veri yok.

2 Senato koltuğu için kıyasıya yarış

Cumhuriyetçi seçmen Trump'ın bağış kampanyalarına ciddi destek veriyor. 5 Ocak'ta Georgia'da yapılacak 2. tur Senato seçimleri de Cumhuriyetçi Parti için hayati önemde ve buraya da önemli bütçe ayrıldı.

Georgia'daki Senato seçimlerinde ilk turda hiçbir aday yüzde 50 bandını geçemezken, 5 Ocak'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde eyaletteki 2 Senato koltuğunu kazanabilmek için Cumhuriyetçiler ile Demokratlar kıyasıya yarışıyor.

3 Kasım sonuçlarına göre Senato'da şu anda 50 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçilerin buradaki çoğunluklarını koruyabilmesi için Georgia'daki seçimleri kazanması gerekiyor.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Biden 306 delegeye ulaşırken, mevcut başkan Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı