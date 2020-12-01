Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de son 24 saatte 603 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de son 24 saatte 603 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede son 24 saatte 13 bin 430 yeni vaka tespit edildi.
İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 COVID-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86'ya yükseldi.
Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 603 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 59 bin 51'e ulaştı.
Bir günde 214 bin 835 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 40 milyon 989 bin 701 oldu.
Ülkede COVID-19 nedeniyle 1415'i yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 438 kişinin tedavisi sürüyor.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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